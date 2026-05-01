Saint-Rémy-de-Provence

Jeux nature Escape game

Mercredi 20 mai 2026 de 14h à 15h30 et de 15h30 à 17h. Saint-Rémy-de-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-20

fin : 2026-05-20

Date(s) :

2026-05-20

Jeux nature

Escape game

ALERTE! Biodiversité en danger. A vous de mener l’enquête et trouver de solution ! Un escape game pour jouer seul, en famille ou entre amis.

Durée 1h30. A partir de 12 ans.

Les petits débrouillards PACA

Saint-Rémy-de-Provence

Jeux nature ❁ Gratuit

Escape game

ALERTE! Biodiversité en danger. A vous de mener l’enquête et trouver de solution ! Un escape game pour jouer seul, en famille ou entre amis.

Durée 1h30. A partir de 12 ans.

Les petits débrouillards PACA

Saint-Rémy-de-Provence .

Saint-Rémy-de-Provence 13210 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 90 44 00 contact@parc-alpilles.fr

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English :

Nature games

Escape game

ALERT! Biodiversity in danger. It’s up to you to investigate and find the solution! An escape game to play alone, with family or friends.

Duration 1h30. Ages 12 and up.

Les petits débrouillards PACA

Saint-Rémy-de-Provence

L’événement Jeux nature Escape game Saint-Rémy-de-Provence a été mis à jour le 2026-04-30 par Parc Naturel Régional des Alpilles