Jeux nature Escape game Saint-Rémy-de-Provence
Jeux nature Escape game Saint-Rémy-de-Provence mercredi 20 mai 2026.
Saint-Rémy-de-Provence
Jeux nature Escape game
Mercredi 20 mai 2026 de 14h à 15h30 et de 15h30 à 17h. Saint-Rémy-de-Provence Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-20
fin : 2026-05-20
Date(s) :
2026-05-20
Jeux nature
Escape game
ALERTE! Biodiversité en danger. A vous de mener l’enquête et trouver de solution ! Un escape game pour jouer seul, en famille ou entre amis.
Durée 1h30. A partir de 12 ans.
Les petits débrouillards PACA
Saint-Rémy-de-Provence
Jeux nature ❁ Gratuit
Escape game
ALERTE! Biodiversité en danger. A vous de mener l’enquête et trouver de solution ! Un escape game pour jouer seul, en famille ou entre amis.
Durée 1h30. A partir de 12 ans.
Les petits débrouillards PACA
Saint-Rémy-de-Provence .
Saint-Rémy-de-Provence 13210 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 90 44 00 contact@parc-alpilles.fr
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English :
Nature games
Escape game
ALERT! Biodiversity in danger. It’s up to you to investigate and find the solution! An escape game to play alone, with family or friends.
Duration 1h30. Ages 12 and up.
Les petits débrouillards PACA
Saint-Rémy-de-Provence
L’événement Jeux nature Escape game Saint-Rémy-de-Provence a été mis à jour le 2026-04-30 par Parc Naturel Régional des Alpilles
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