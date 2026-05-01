Nettoyons le Sud Saint-Rémy-de-Provence
Nettoyons le Sud Saint-Rémy-de-Provence samedi 30 mai 2026.
Saint-Rémy-de-Provence
Nettoyons le Sud
Samedi 30 mai 2026 de 9h à 17h.
Annulé en cas de mauvais temps. Saint-Rémy-de-Provence Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 09:00:00
fin : 2026-05-30 17:00:00
Date(s) :
2026-05-30
Nettoyons le Sud
La région Sud s’est fixée un objectif clair zéro déchet plastique en 2030. Pour nettoyer nos rues, nos parcs, nos plages, les bénévoles se mobilisent ! Rejoignez les initiatives dans les Alpilles !
Communes du Parc des Alpilles
Nettoyons le Sud
La région Sud s’est fixée un objectif clair zéro déchet plastique en 2030. Pour nettoyer nos rues, nos parcs, nos plages, les bénévoles se mobilisent ! Rejoignez les initiatives dans les Alpilles !
Communes du Parc des Alpilles
Infos nettoyons.maregionsud.fr .
Saint-Rémy-de-Provence 13210 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 90 44 00 contact@parc-alpilles.fr
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English :
Clean up the South
The Southern Region has set itself a clear objective: zero plastic waste by 2030. Volunteers are mobilizing to clean up our streets, parks and beaches! Join the initiatives in the Alpilles!
Communes of the Parc des Alpilles
L’événement Nettoyons le Sud Saint-Rémy-de-Provence a été mis à jour le 2026-04-30 par Parc Naturel Régional des Alpilles
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