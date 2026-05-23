Concert des Jeunes Virtuoses à Saint-Rémy-de-Provence VC de Saint-Roch et Villelongue Saint-Rémy-de-Provence
Concert des Jeunes Virtuoses à Saint-Rémy-de-Provence VC de Saint-Roch et Villelongue Saint-Rémy-de-Provence samedi 30 mai 2026.
Saint-Rémy-de-Provence
Concert des Jeunes Virtuoses à Saint-Rémy-de-Provence
Samedi 30 mai 2026 à partir de 20h30. VC de Saint-Roch et Villelongue Chapelle Saint Roch Saint-Rémy-de-Provence Bouches-du-Rhône
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 20:30:00
fin : 2026-05-30
Date(s) :
2026-05-30
Assistez au concert des Jeunes Virtuoses à la Chapelle Saint Roch à Saint-Rémy-de-Provence.
Tous les ans le Lions Club Saint Rémy les Alpilles organise un concert pour que de jeunes artistes prometteurs, issus de nos conservatoires régionaux soient mis dans les conditions de jouer devant un public, c’est la première partie de ce concert. Dans la deuxième partie sont invités des artistes reconnus qui par leurs présences viennent soutenir ces jeunes virtuoses.
A la fin du concert, tout le monde , artistes et public se rencontre autour de notre traditionnel buffet. .
VC de Saint-Roch et Villelongue Chapelle Saint Roch Saint-Rémy-de-Provence 13210 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur lions13210@gmail.com
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English :
Come and see the Young Virtuosos concert at the Chapelle Saint Roch in Saint-Rémy-de-Provence.
L’événement Concert des Jeunes Virtuoses à Saint-Rémy-de-Provence Saint-Rémy-de-Provence a été mis à jour le 2026-05-20 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles
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