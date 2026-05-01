Nuit européenne des Musées Musée Estrine Musée Estrine, Centre d’Interprétation Vincent van Gogh Saint-Rémy-de-Provence

Saint-Rémy-de-Provence

Nuit européenne des Musées Musée Estrine

Samedi 23 mai 2026 de 18h à 22h. Musée Estrine, Centre d’Interprétation Vincent van Gogh 8 rue Estrine Saint-Rémy-de-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 18:00:00

fin : 2026-05-23 22:00:00

Date(s) :

2026-05-23

Visitez gratuitement le Musée Estrine pour la Nuit Européenne des Musées, le samedi 23 mai !Familles

Profitez de la Nuit européenne pour découvrir ou redécouvrir le Musée Estrine, musée d’art moderne à Saint-Rémy-de-Provence !



Entrée gratuite de 18h à 21h .

Musée Estrine, Centre d’Interprétation Vincent van Gogh 8 rue Estrine Saint-Rémy-de-Provence 13210 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 92 34 72 contact@musee-estrine.fr

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English :

Visit the Musée Estrine free of charge for European Museum Night on Saturday 23 May!

L’événement Nuit européenne des Musées Musée Estrine Saint-Rémy-de-Provence a été mis à jour le 2026-05-01 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles