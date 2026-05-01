Nettoyons le Sud Saint-Rémy-de-Provence Place Jules Pellissier Saint-Rémy-de-Provence
Nettoyons le Sud Saint-Rémy-de-Provence Place Jules Pellissier Saint-Rémy-de-Provence samedi 30 mai 2026.
Saint-Rémy-de-Provence
Nettoyons le Sud Saint-Rémy-de-Provence
Samedi 30 mai 2026 à partir de 9h30. Place Jules Pellissier Mairie de Saint-Rémy-de-Provence Saint-Rémy-de-Provence Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 09:30:00
fin : 2026-05-30
Date(s) :
2026-05-30
Nettoyons le Sud (opération Région Sud) Des millions de tonnes de déchets sont produites chaque année en région Sud.
Pour limiter leur impact sur notre environnement et protéger notre territoire, une grande opération de ramassage est organisée.
La préservation de notre territoire est l’affaire de tous donnons-nous rendez-vous pour l’acte III de Nettoyons le Sud et faisons bouger les lignes ensemble.
Le samedi 30 Mai, rendez vous à 9h30 parking entre l’école et le parc de l’argelier Gants et sacs poubelles à disposition. Consignes au départ. .
Place Jules Pellissier Mairie de Saint-Rémy-de-Provence Saint-Rémy-de-Provence 13210 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
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English :
Cleaning up the South (Southern Region operation) Millions of tonnes of waste are produced every year in the Southern Region.
To limit their impact on our environment and protect our territory, a major waste collection operation is being organised.
L’événement Nettoyons le Sud Saint-Rémy-de-Provence Saint-Rémy-de-Provence a été mis à jour le 2026-05-20 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles
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