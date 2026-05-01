Nuit européenne des musées Musée des Alpilles Place Favier Saint-Rémy-de-Provence

Saint-Rémy-de-Provence

Nuit européenne des musées Musée des Alpilles

Samedi 23 mai 2026 de 18h à 22h. Place Favier Musée des Alpilles Saint-Rémy-de-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 18:00:00

fin : 2026-05-23 22:00:00

Date(s) :

2026-05-23

Venez fête la Nuit Européenne des Musées au Musée des Alpilles, à Saint-Rémy-de-Provence, le samedi 23 mai, à partir de 18h !Familles

Le Musée des Alpilles vous accueille gratuitement le temps d’une soirée avec des actions spécifiques et les collections spécialement mises en valeur. .

Place Favier Musée des Alpilles Saint-Rémy-de-Provence 13538 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 92 68 24 museedesalpilles@ville-srdp.fr

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English :

Come and celebrate European Museum Night at the Musée des Alpilles, in Saint-Rémy-de-Provence, on Saturday 23 May, from 6pm!

L’événement Nuit européenne des musées Musée des Alpilles Saint-Rémy-de-Provence a été mis à jour le 2026-04-30 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles