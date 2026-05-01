Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Nuit européenne des musées Musée des Alpilles Place Favier Saint-Rémy-de-Provence

Nuit européenne des musées Musée des Alpilles Place Favier Saint-Rémy-de-Provence samedi 23 mai 2026.

Lieu : Place Favier

Adresse : Musée des Alpilles

Ville : 13538 Saint-Rémy-de-Provence

Département : Bouches-du-Rhône

Début : samedi 23 mai 2026

Fin : dimanche 24 mai 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif :

Saint-Rémy-de-Provence

Nuit européenne des musées Musée des Alpilles

Samedi 23 mai 2026 de 18h à 22h. Place Favier Musée des Alpilles Saint-Rémy-de-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 18:00:00
fin : 2026-05-23 22:00:00

Date(s) :
2026-05-23

Venez fête la Nuit Européenne des Musées au Musée des Alpilles, à Saint-Rémy-de-Provence, le samedi 23 mai, à partir de 18h !Familles
Le Musée des Alpilles vous accueille gratuitement le temps d’une soirée avec des actions spécifiques et les collections spécialement mises en valeur.   .

Place Favier Musée des Alpilles Saint-Rémy-de-Provence 13538 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 92 68 24  museedesalpilles@ville-srdp.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come and celebrate European Museum Night at the Musée des Alpilles, in Saint-Rémy-de-Provence, on Saturday 23 May, from 6pm!

L’événement Nuit européenne des musées Musée des Alpilles Saint-Rémy-de-Provence a été mis à jour le 2026-04-30 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles

À voir aussi à Saint-Rémy-de-Provence (Bouches-du-Rhône)