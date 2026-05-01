Saint-Rémy-de-Provence

Fête de la transhumance

Lundi 25 mai 2026 de 9h à 18h. Saint-Rémy-de-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-25 09:00:00

fin : 2026-05-25 18:00:00

Date(s) :

2026-05-25

Fête de la transhumance Saint-Rémy-de-Provence célèbre sa culture pastorale et ses troupeaux transhumants. Les moutons font le tour de la ville en fin de matinée et rejoignent la petite Crau l’après-midi. Nombreuses animations.

Saint-Rémy-de-Provence

Fête de la transhumance Saint-Rémy-de-Provence célèbre sa culture pastorale et ses troupeaux transhumants. Les moutons font le tour de la ville en fin de matinée et rejoignent la petite Crau l’après-midi. Nombreuses animations.

Saint-Rémy-de-Provence .

Saint-Rémy-de-Provence 13210 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 90 44 00 contact@parc-alpilles.fr

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English :

Fête de la transhumance Saint-Rémy-de-Provence celebrates its pastoral culture and transhumant flocks. The sheep make a tour of the town at the end of the morning and reach the Petite Crau in the afternoon. Lots of entertainment.

Saint-Rémy-de-Provence

L’événement Fête de la transhumance Saint-Rémy-de-Provence a été mis à jour le 2026-04-30 par Parc Naturel Régional des Alpilles