Fête de la transhumance Saint-Rémy-de-Provence
Fête de la transhumance Saint-Rémy-de-Provence lundi 25 mai 2026.
Saint-Rémy-de-Provence
Fête de la transhumance
Lundi 25 mai 2026 de 9h à 18h. Saint-Rémy-de-Provence Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-25 09:00:00
fin : 2026-05-25 18:00:00
Date(s) :
2026-05-25
Fête de la transhumance Saint-Rémy-de-Provence célèbre sa culture pastorale et ses troupeaux transhumants. Les moutons font le tour de la ville en fin de matinée et rejoignent la petite Crau l’après-midi. Nombreuses animations.
Saint-Rémy-de-Provence
Fête de la transhumance Saint-Rémy-de-Provence célèbre sa culture pastorale et ses troupeaux transhumants. Les moutons font le tour de la ville en fin de matinée et rejoignent la petite Crau l’après-midi. Nombreuses animations.
Saint-Rémy-de-Provence .
Saint-Rémy-de-Provence 13210 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 90 44 00 contact@parc-alpilles.fr
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English :
Fête de la transhumance Saint-Rémy-de-Provence celebrates its pastoral culture and transhumant flocks. The sheep make a tour of the town at the end of the morning and reach the Petite Crau in the afternoon. Lots of entertainment.
Saint-Rémy-de-Provence
L’événement Fête de la transhumance Saint-Rémy-de-Provence a été mis à jour le 2026-04-30 par Parc Naturel Régional des Alpilles
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