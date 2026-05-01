Festival Organa 2025 2026 Collégiale Saint Martin Saint-Rémy-de-Provence
Festival Organa 2025 2026 Collégiale Saint Martin Saint-Rémy-de-Provence dimanche 17 mai 2026.
Saint-Rémy-de-Provence
Festival Organa 2025 2026
Dimanche 17 mai 2026 à partir de 18h.
Dimanche 24 mai 2026 à partir de 18h.
Dimanche 7 juin 2026 à partir de 18h. Collégiale Saint Martin Boulevard Marceau Saint-Rémy-de-Provence Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-17 18:00:00
fin : 2026-05-17
Date(s) :
2026-05-17 2026-05-24 2026-06-07
Participez au Festival Organa 2025, de mai à septembre, à la collégiale Saint-Martin de Saint-Rémy-de-ProvenceFamilles
La collégiale Saint-Martin de Saint-Rémy-de-Provence vous invite à participer au Festival Organa 2025 2026.
Une riche programmation vous attend avec de nombreux rendez-vous tout au long de l’année.
– 17 Mai à 18h00 Audition d’Orgue L’Ascension, la Pentecôte
– 24 Mai à 18h00 Récital d’Orgue à 4 mains et 4 pieds avec Luc Antonini
– 7 Juin à 18h30 Audition d’Orgue La trinité .
Collégiale Saint Martin Boulevard Marceau Saint-Rémy-de-Provence 13210 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 66 59 47 34 jplecaudey@club-internet.fr
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English :
Take part in the Festival Organa 2025, from May to September, at the collegiate church of Saint-Martin in Saint-Rémy-de-Provence.
L’événement Festival Organa 2025 2026 Saint-Rémy-de-Provence a été mis à jour le 2026-05-11 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles
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