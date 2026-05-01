Sortie ornithologique Les oiseaux des falaises et des plateaux Saint-Rémy-de-Provence
Sortie ornithologique Les oiseaux des falaises et des plateaux Saint-Rémy-de-Provence dimanche 17 mai 2026.
Saint-Rémy-de-Provence
Sortie ornithologique Les oiseaux des falaises et des plateaux
Dimanche 17 mai 2026 de 8h à 12h.
Annulé en cas de mauvais temps. Saint-Rémy-de-Provence Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-17 08:00:00
fin : 2026-05-17 12:00:00
Date(s) :
2026-05-17
Sortie ornithologique
Les falaises et le plateau accueillent une riche biodiversité et nombre d’oiseaux migrateurs ou sédentaires. Nous guetterons les grands rapaces mais aussi les martinets à ventre blanc et hirondelles de rochers.
Sortie ornithologique ❁ Gratuit
Les oiseaux des falaises et des plateaux
Les falaises et le plateau accueillent une riche biodiversité et nombre d’oiseaux migrateurs ou sédentaires. Nous guetterons les grands rapaces mais aussi les martinets à ventre blanc et hirondelles de rochers.
Cécile Beillieu, Tours in Provence .
Saint-Rémy-de-Provence 13210 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 90 44 00 contact@parc-alpilles.fr
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English :
Birdwatching outing
The cliffs and plateau are home to a rich biodiversity of migratory and sedentary birds. We’ll be on the lookout for large birds of prey, but also white-bellied swifts and rock swallows.
L’événement Sortie ornithologique Les oiseaux des falaises et des plateaux Saint-Rémy-de-Provence a été mis à jour le 2026-04-30 par Parc Naturel Régional des Alpilles
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