Saint-Rémy-de-Provence

Sortie ornithologique Les oiseaux des falaises et des plateaux

Dimanche 17 mai 2026 de 8h à 12h.

Annulé en cas de mauvais temps. Saint-Rémy-de-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-17 08:00:00

fin : 2026-05-17 12:00:00

Date(s) :

2026-05-17

Sortie ornithologique

Les falaises et le plateau accueillent une riche biodiversité et nombre d’oiseaux migrateurs ou sédentaires. Nous guetterons les grands rapaces mais aussi les martinets à ventre blanc et hirondelles de rochers.

Sortie ornithologique ❁ Gratuit

Les oiseaux des falaises et des plateaux

Les falaises et le plateau accueillent une riche biodiversité et nombre d’oiseaux migrateurs ou sédentaires. Nous guetterons les grands rapaces mais aussi les martinets à ventre blanc et hirondelles de rochers.

Cécile Beillieu, Tours in Provence .

Saint-Rémy-de-Provence 13210 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 90 44 00 contact@parc-alpilles.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Birdwatching outing

The cliffs and plateau are home to a rich biodiversity of migratory and sedentary birds. We’ll be on the lookout for large birds of prey, but also white-bellied swifts and rock swallows.

L’événement Sortie ornithologique Les oiseaux des falaises et des plateaux Saint-Rémy-de-Provence a été mis à jour le 2026-04-30 par Parc Naturel Régional des Alpilles