Course camarguaise Trophée de l’Avenir Avenue Falco de Baroncelli Saint-Rémy-de-Provence

Course camarguaise Trophée de l’Avenir

Vendredi 15 mai 2026 à partir de 15h.

Sous réserve de conditions météo favorables. Avenue Falco de Baroncelli Arènes Chomel Coinon Saint-Rémy-de-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-15 15:00:00

fin : 2026-05-15

Date(s) :

2026-05-15

Course camarguaise Trophée de l’Avenir à Saint-Rémy-de-Provence aux Arènes municipales Chomel-Coinon !Familles

Assistez à la course camarguaise pour le trophée de l’Avenir à Saint-Rémy-de-Provence.

– VENDREDI 15 MAI à 15h,



Championnat de France Espoirs



Avec les Taureaux Romarin (Caillan). Azzaro (Gillet). Flaubert (Saumade). Tibère (Laurent). Fantômas (Raynaud). Lavagniou (F. Guilliérme). Gordon (St Léonard).

Raseteurs invités K. Oufkir L. Mateo Th. Andrieux S. Ben-Amar K. Louazi Fl. Garcia



Pour réserver, cela se fait par mail ou par téléphone. .

Avenue Falco de Baroncelli Arènes Chomel Coinon Saint-Rémy-de-Provence 13210 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 7 85 09 30 83 comitedesfetesstremy@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Bull race Avenir Trophy in Saint-Rémy-de-Provence at the Arènes municipales Chomel-Coinon!

L’événement Course camarguaise Trophée de l’Avenir Saint-Rémy-de-Provence a été mis à jour le 2026-03-10 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles