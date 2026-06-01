Journée animations à la petite ferme pédagogique de Saint-Rémy-de-Provence, La petite ferme pédagogique de Saint-Rémy-de-Provence, Saint-Rémy-de-Provence

Journée animations à la petite ferme pédagogique de Saint-Rémy-de-Provence Vendredi 5 juin, 10h00 La petite ferme pédagogique de Saint-Rémy-de-Provence Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T10:00:00+02:00 – 2026-06-05T18:30:00+02:00

Fin : 2026-06-05T10:00:00+02:00 – 2026-06-05T18:30:00+02:00

La petite ferme pédagogique de Saint-Rémy-de-Provence 58 route de Tarascon 13210 Saint-Rémy-de-Provence Saint-Rémy-de-Provence 13210 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Dans le cadre des Journées nationales de l’agriculture, nous organisons des animations, jeux, débat, sur le thème : l’agriculture demain, quel avenir dans nos assiettes ?

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