Sur les pas de Van Gogh, Cloître saint Paul – Centre culturel et touristique Vincent van Gogh, Saint-Rémy-de-Provence

Sur les pas de Van Gogh 5 – 7 juin Cloître saint Paul – Centre culturel et touristique Vincent van Gogh Bouches-du-Rhône

Individuels 10 € – Groupes et tarifs réduits 7 € – gratuité moins de 12 ans; gratuité pour les guides

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T09:00:00+02:00 – 2026-06-05T19:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T09:00:00+02:00 – 2026-06-07T19:00:00+02:00

La visite s’ouvre comme une traversée du temps et de la lumière.

Le parcours botanique conduit d’abord à franchir le cloître roman classé, dont les pierres silencieuses portent la mémoire des siècles des moines du monastère entre le 11 ème et le 18 ème siecle . Puis l’on traverse la rénovation de l’asile tel qu’il était au XIXᵉ siècle dont la chambre de Van Gogh reconstituée, l’atelier de Vincent van Gogh, où l’on croit encore sentir le frémissement d’un pinceau cherchant l’infini dans la couleur.

À l’extérieur, autour des carrés de fleurs, du champ de blé et du verger, le regard s’ouvre à la lumière de Provence. Là se déploient trente-trois reproductions en grand format parmi les cent quarante-trois huiles peintes sur le site de Saint-Paul de Mausole. C’est ce jardin même où l’artiste réalisa quinze versions du Champ de blé au cabanon, près des iris frémissants, des herbes hautes traversées de papillons, des troncs d’arbres vibrants, du lierre dans le sous-bois, et bien sûr de La Nuit étoilee, surgie comme une prière tourbillonnante au-dessus de la nuit.

Un circuit accessible permet aux personnes à mobilité réduite ou en situation de fragilité psychique de parcourir l’intégralité des reproductions et de rejoindre l’aire de pique-nique, afin que chacun, sans obstacle, puisse entrer dans cette rencontre intime entre la nature, la souffrance et la beauté transfigurée.

Cloître saint Paul – Centre culturel et touristique Vincent van Gogh 2 chemin des carrieres 13210 Saint-Rémy-de Provence Saint-Rémy-de-Provence 13210 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 90 92 77 00 http://saintpauldemausole.fr Monastère entre le 11ème siècle et la Révolution française, il devient un asile psychiatrique en 1805 dans lequel a été interné un an, en 1889, Vincent van Gogh. Géré par l’association Vivre et Devenir, le site comprend actuellement une clinique psychiatrique réservée au sexe féminin, une Maison d’Accueil Spécialisé pour handicapés psychiques et un Centre Culturel présentant au public le cloitre roman classé, les champs et la rénovation de l’asile dans lequel Van Gogh fut soigné et peignit en ce lieu 143 huiles, dont 33 sont présentées en grand format le long du parcours botanique, les champs et les jardins où il se rendait quotidiennement. » Parking des Antiques payant à 100 mètres de l’entrée

La visite s’ouvre comme une traversée du temps et de la lumière.

©BOULON Jean-Marc