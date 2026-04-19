À pieds joints – Atelier danse parents/enfants Centre Chorégraphique National de Nantes – CCNN Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-06-13 10:30 – 12:00

Gratuit : non 10 € duo / 15 € trio 10 € pour un duo, 15 € pour un trio Billetterie : https://ccnnantes.fr/fr/events/a-pieds-joints-2026 En famille, Jeune Public, Adulte, Senior, Tout public – Age minimum : 4 et Age maximum : 99

À pieds et à corps joints, parents et enfants expérimentent la danse en duo ou en trio, à partir de jeux corporels et de propositions ludiques. Un joyeux moment de danse à partager. Enfant de 4 à 6 ans Durée : 1h30

Centre Chorégraphique National de Nantes – CCNN Hauts-Pavés – Saint-Félix Nantes 44000

02 40 93 30 97 http://www.ccnnantes.fr/ contact@ccnn.fr 06 59 47 72 47 https://ccnnantes.fr/fr/events/a-pieds-joints-2026



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