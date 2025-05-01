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À quel prix – Théâtre La Flèche

samedi 10 octobre 2026

À quel prix – Théâtre La Flèche

Informations pratiques

Début
samedi 10 octobre 2026
Fin
samedi 12 décembre 2026
Département
Paris
Tarif
<p class="text">De 15 à 25 euros.<br></p>

Un texte poignant inspiré d’histoires vraies où Rita, Xavier et Mercy, victimes de la prostitution, nous livrent avec courage l’expérience de leurs vies. Ils nous plongent avec pudeur, sincérité et parfois même dérision dans l’univers du proxénétisme. Trois parcours singuliers, racontés avec des mots simples, crus, grinçants qui reflètent une dure réalité qu’il est nécessaire de raconter…

Contemporain. Et si on changeait de regard sur le plus vieux métier du monde ?
Du samedi 10 octobre 2026 au samedi 12 décembre 2026 :
samedi
de 19h00 à 20h15
payant

De 15 à 25 euros.

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-10-10T22:00:00+02:00
fin : 2026-12-12T21:15:00+01:00
Date(s) : 2026-10-10T19:00:00+02:00_2026-10-10T20:15:00+02:00;2026-10-17T19:00:00+02:00_2026-10-17T20:15:00+02:00;2026-10-24T19:00:00+02:00_2026-10-24T20:15:00+02:00;2026-10-31T19:00:00+02:00_2026-10-31T20:15:00+02:00;2026-11-07T19:00:00+02:00_2026-11-07T20:15:00+02:00;2026-11-14T19:00:00+02:00_2026-11-14T20:15:00+02:00;2026-11-21T19:00:00+02:00_2026-11-21T20:15:00+02:00;2026-11-28T19:00:00+02:00_2026-11-28T20:15:00+02:00;2026-12-05T19:00:00+02:00_2026-12-05T20:15:00+02:00;2026-12-12T19:00:00+02:00_2026-12-12T20:15:00+02:00

 
https://theatrelafleche.fr/la-saison/a-quel-prix/


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