À quelques instants près -spectacle de cirque Romeyer
samedi 1 août 2026 · Romeyer
Informations pratiques
Romeyer
À quelques instants près -spectacle de cirque
Dernière la mairie, à côté de la salle des fêtes Romeyer Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 20:00:00
fin : 2026-08-01 21:00:00
Date(s) :
2026-08-01
Spectacle de cirque
En extérieur
55 minutes
Au chapeau, prix libre
.
Dernière la mairie, à côté de la salle des fêtes Romeyer 26150 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes aquelquesinstants@gmail.com
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English :
Circus Show
Outdoors
55 minutes
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L’événement À quelques instants près -spectacle de cirque Romeyer a été mis à jour le 2026-07-25 par Office de Tourisme du Pays Diois