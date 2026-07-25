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AGENDA · Romeyer

À quelques instants près -spectacle de cirque Romeyer

samedi 1 août 2026 · Romeyer

Informations pratiques

Début
samedi 1 août 2026
Fin
samedi 1 août 2026
Heure de début
20:00:00
Adresse
Dernière la mairie, à côté de la salle des fêtes
Ville
26150 Romeyer
Département
Drôme
Tarif

Romeyer

À quelques instants près -spectacle de cirque

Dernière la mairie, à côté de la salle des fêtes Romeyer Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 20:00:00
fin : 2026-08-01 21:00:00

Date(s) :
2026-08-01

Spectacle de cirque
En extérieur
55 minutes
Au chapeau, prix libre
  .

Dernière la mairie, à côté de la salle des fêtes Romeyer 26150 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes   aquelquesinstants@gmail.com

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English :

Circus Show
Outdoors
55 minutes
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L’événement À quelques instants près -spectacle de cirque Romeyer a été mis à jour le 2026-07-25 par Office de Tourisme du Pays Diois