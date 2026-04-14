À quoi servent les jardins botaniques ?, Jardin Botanique de Genève, Chambésy

À quoi servent les jardins botaniques ? Mercredi 3 juin, 14h00 Jardin Botanique de Genève

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-03T14:00:00+02:00 – 2026-06-03T15:00:00+02:00

Fin : 2026-06-03T14:00:00+02:00 – 2026-06-03T15:00:00+02:00

Le Jardin Botanique de Genève compte parmi les plus prestigieux jardins botaniques au monde. Nous abritons des collections d’une richesse exceptionnelle : un herbier de plus de six millions d’échantillons, une bibliothèque quasi exhaustive sur le règne végétal et fongique, ainsi qu’une collection vivante de plus de 11’000 espèces cultivées en bio, dont de nombreuses sont rares ou menacées.

Ces trésors, soutenus par une recherche scientifique de pointe, contribuent à approfondir notre compréhension du vivant pour mieux le préserver.

A l’occasion des 30 ans de l’Hortus Botanicus Helveticus (HBH) – l’association faitière des jardins botaniques suisses réunissant 30 institutions – nous célébrons cet anniversaire à Genève.

Rejoignez notre Jardinier chef Nicolas Freyre pour une visite exceptionnelle à la découverte de notre mission, de nos activités et de notre impact.

Jardin Botanique de Genève Chemin de l’Impératrice 1, 1292 Chambésy Chambésy 1202 https://www.jardinbotaniquegeneve.ch/ [{« type »: « link », « value »: « https://aquoi-servent-les-jardins-botaniques.eventwise.ch/inscription-9265/fr »}] Plusieurs points d’entrée permettent d’accéder au Jardin Botanique de Genève:

1) Place Albert-Thomas

2) Avenue de la Paix 4 (Sécheron)

3) Chemin de l’Impératrice 1

4) Par les quais de la Rive droite

Le Jardin Botanique de Genève vous ouvre ses portes pour une visite exceptionnelle en compagnie de son jardinier en chef, Nicolas Freyre. Découvrez des coulisses d’un lieu d’excellence mondiale.

Jardin Botanique de Genève