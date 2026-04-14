Concert au Jardin Botanique de Genève, Jardin Botanique de Genève, Chambésy

Concert au Jardin Botanique de Genève Dimanche 7 juin, 11h00 Jardin Botanique de Genève

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-07T11:00:00+02:00 – 2026-06-07T11:45:00+02:00

Fin : 2026-06-07T11:00:00+02:00 – 2026-06-07T11:45:00+02:00

Les Concerts au Jardin Botanique de Genève offrent une expérience musicale unique en plein air, idéale pour se détendre et profiter pleinement du moment présent.

Bien plus qu’une simple pause, c’est une véritable parenthèse, où chacun et chacune peut se ressourcer, admirer les plantes, respirer l’air frais et se laisser emporter par la musique.

Au cœur de la journée, ces concerts invitent à une évasion musicale qui réchauffe le cœur, dans une atmosphère décontractée et accessible à toutes et à tous.

Programme:

• Georg Friedrich Händel, l’Arrivée de la reine de Saba (Arr. Joshua Hauser)

• Victor Ewald, Quintet No. 1 op. 5

• Giovanni Gabrieli, Canzona per Sonare No. 4 (Arr. Graeme Page)

• John Cheetham, Scherzo

• Joseph Horovitz, Music Hall Suite

• Antonio Lauro, Vals Andreina (Arr. José Colmenares)

• Enrique Crespo, Fogo da Mulata (Arr. Gabriel Quintero)

Musiciens:

Gabriel Quintero (trompettes)

Ivo Panetta (trompettes)

Matthieu Siegrist (cor)

Francesco D’Urso (trombone)

Nicolas Salmon (tuba)

Une co-organisation de L’Orchestre de Chambre de Genève et le Jardin Botanique de Genève.

Jardin Botanique de Genève Chemin de l’Impératrice 1, 1292 Chambésy Chambésy 1202 https://www.jardinbotaniquegeneve.ch/ Plusieurs points d’entrée permettent d’accéder au Jardin Botanique de Genève:

1) Place Albert-Thomas

2) Avenue de la Paix 4 (Sécheron)

3) Chemin de l’Impératrice 1

4) Par les quais de la Rive droite

En partenariat avec le Jardin Botanique de Genève, l’Orchestre de Chambre de Genève propose des concerts courts et conviviaux, à savourer en toute simplicité.

L’Orchestre de Chambre de Genève