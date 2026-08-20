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A rebrousse-poil, Médiathèque Jean Vautrin, Gradignan, Gradignan

dimanche 6 décembre 2026 · Médiathèque Jean Vautrin, Gradignan · Gradignan

A rebrousse-poil, Médiathèque Jean Vautrin, Gradignan, Gradignan

Informations pratiques

Début
dimanche 6 décembre 2026
Fin
dimanche 6 décembre 2026
Lieu
Médiathèque Jean Vautrin, Gradignan
Adresse
3 route de Léognan à Gradignan (33170)
Ville
33170 Gradignan
Département
Gironde

A rebrousse-poil Dimanche 6 décembre, 11h00 Médiathèque Jean Vautrin, Gradignan Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-12-06T11:00:00+01:00 – 2026-12-06T11:45:00+01:00
Fin : 2026-12-06T11:00:00+01:00 – 2026-12-06T11:45:00+01:00

Contes de méchants poilus à prendre à rebrousse-poil pour ne pas finir avalé !
Spectacle jeune public à partir de 5 ans.

Médiathèque Jean Vautrin, Gradignan 3 route de Léognan à Gradignan (33170) Gradignan 33170 Laurenzane Gironde Nouvelle-Aquitaine
Monia Lyorit

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