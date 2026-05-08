Montbellet

à supp ART AU JARDIN

LA CHAPELLE DES ARTS Montbellet Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-17

fin : 2026-05-17

Date(s) :

2026-05-17

une journée consacrée à l’ART AU JARDIN le 17 mai de 10h à 19h.

Animations avec ateliers nature dès 5 ans, circuit découverte et impression florale (inscription gratuite sur HELLOASSO).

Sculptures fer, sculptures à la tronçonneuse, vannerie, photos, porcelaine, nichoirs hydrolats, tableaux, résines avec incrustations, producteur de miel et petite restauration sur place .

LA CHAPELLE DES ARTS Montbellet 71260 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 38 39 27 28 francois.belut@orange.fr

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English : à supp ART AU JARDIN

L’événement à supp ART AU JARDIN Montbellet a été mis à jour le 2026-05-04 par TOURNUS │ OT Mâconnais-Tournugeois │ Cat.II