L’Art au Jardin Rue du prieuré Montbellet

Montbellet

L’Art au Jardin

Rue du prieuré La Chapelle des Arts Montbellet Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-17 10:00:00

fin : 2026-05-17 19:00:00

Date(s) :

2026-05-17

Différents ateliers gratuits vous sont proposés lors de notre journée l’Art au Jardin organisée par l’association La Chapelle des Arts.

10h Balade Botanique

Balade botanique pour découvrir les plantes sauvages comestibles autour de nous. Balade à la portée de tous, adultes et enfants accompagnés. durée environ 1h30. Rendez-vous sur le stand des Jardins d’Astéracée à 10h.

10h et 11h Fabrication d’une carte à planter

Alliez créativité et nature en réalisant une carte à planter qui fera éclore de jolies fleurs. Atelier à partir de 5 ans. Durée 1 heure. Rendez-vous à 10h sur le stand Les Mains sauvages .

14h et 16h Tataki Zomé impression végétale sur papier ou tissu

Fabriquez votre tableau floral. Le Tataki Zomé est une technique d’art textile ancienne qui utilise les pigments naturels des plantes pour teindre les fibres (papie tissus). à partir de 8 ans. Durée 1 heure. RDV 14h stand les jardins d’astéracée.

15h et 17h Fabrication d’un attrape soleil

Transformez un rayon de soleil en œuvre d’art en créant votre propre attrape soleil. à partir de 5 ans. Durée 1 heure. Rendez à 15h sur le stand les mains sauvages

L’inscription aux ateliers est obligatoire, car le nombre de participants est limité.

Merci de ne vous inscrire que si vous êtes certain-e de participer.

En plus des ateliers vous trouverez différents artistes et artisans, une buvette et de quoi vous restaurer sur place.

Nous vous attendons nombreuses et nombreux pour cette journée.

Vos animatrices

Carole “Les Mains Sauvage” organise des Ateliers créatifs pour enfants & adultes à Loisy (71).

Laurence “Les Jardins d’Astéracée” transforme les plantes aromatiques qu’elle cueille en nature ou cultive en infusion, aromates ou hydrolats pour aromatiser plats sucrés et salés, à Montbellet (71).

Flavie, animatrice (BAFA) sera présente, elle est aussi étudiante en arts graphiques et communication. .

Rue du prieuré La Chapelle des Arts Montbellet 71260 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 22 69 40 71 laurence@lesjardinsdasteracee.fr

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English : L’Art au Jardin

L’événement L’Art au Jardin Montbellet a été mis à jour le 2026-05-04 par TOURNUS │ OT Mâconnais-Tournugeois │ Cat.II