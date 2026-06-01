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a suppr VIDE GRENIERS Saint-Gengoux-de-Scissé

a suppr VIDE GRENIERS Saint-Gengoux-de-Scissé dimanche 14 juin 2026.

Adresse : 500 Route du Tacot

Ville : 71260 Saint-Gengoux-de-Scissé

Département : Saône-et-Loire

Début : dimanche 14 juin 2026

Fin : dimanche 14 juin 2026

Tarif : 2 2 2 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Saint-Gengoux-de-Scissé

a suppr VIDE GRENIERS

500 Route du Tacot Saint-Gengoux-de-Scissé Saône-et-Loire

Tarif : 2 – 2 – 2 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14
fin : 2026-06-14

Date(s) :
2026-06-14

Vide greniers   .

500 Route du Tacot Saint-Gengoux-de-Scissé 71260 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté   foyer.rural.stgengouxdescisse@gmail.com

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English : a suppr VIDE GRENIERS

L’événement a suppr VIDE GRENIERS Saint-Gengoux-de-Scissé a été mis à jour le 2026-06-01 par TOURNUS │ OT Mâconnais-Tournugeois │ Cat.II

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