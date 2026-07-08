A toi de jouer Spécial mini-jeux Loretz-d’Argenton
mercredi 22 juillet 2026 · Loretz-d'Argenton
Informations pratiques
Loretz-d’Argenton
A toi de jouer Spécial mini-jeux
60 Rue Saint-Vincent Loretz-d’Argenton Deux-Sèvres
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 14:00:00
fin : 2026-07-22 16:00:00
Date(s) :
2026-07-22
Un après-midi spécial mini-jeux avec les jeux Jungo, Flip 7, Trio, P’tits Pois et qui sait ce qu’il y a
d’autre dans notre valise ludique.
Un après-midi spécial mini-jeux avec les jeux Jungo, Flip 7, Trio, P’tits Pois et qui sait ce qu’il y a
d’autre dans notre valise ludique.
Gratuit- Sur inscription 8 ans et plus .
60 Rue Saint-Vincent Loretz-d’Argenton 79290 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 67 14 49
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English : A toi de jouer Spécial mini-jeux
A special afternoon of mini-games featuring Jungo, Flip 7, Trio, P?tits Pois, and who knows what else
is in our game bag.
L’événement A toi de jouer Spécial mini-jeux Loretz-d’Argenton a été mis à jour le 2026-06-30 par Maison du Thouarsais
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