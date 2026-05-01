À travers Lessy’ècles Lessy

Lessy

À travers Lessy’ècles

Centre historique du village Place de l’église Lessy Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-05-30 18:00:00

fin : 2026-05-31 02:00:00

Date(s) :

2026-05-30

À travers Lessy’ècles , c’est une grande fête historique et intergénérationnelle organisée à Lessy, petit village mosellan au riche patrimoine niché sur les flancs du Saint Quentin.

Le concept

Recréer 6 époques emblématiques de l’histoire locale à travers des stands immersifs, des spectacles vivants, des expositions, des animations culturelles et de la restauration typique. Chaque quartier du village plongera les visiteurs dans une ambiance d’époque du village gaulois jusqu’au Lessy du futur imaginé par les enfants de l’école.

LES GRANDS MOMENTS DU WEEK-END

SAMEDI 30 MAI 2026

• Décollage des montgolfières (vers 18h, selon météo) depuis le gîte des crapauds

• Buvette sur place

• À 20h Retour dans le centre du village pour un barbecue géant et ouverture du Bal guinguette dans la cour de l’école au son du canon !

• Ambiance lumineuse, piste de danse, groupe live, tables et stands

• Soirée jusque tard dans la nuit, pour lancer la fête en beauté !

DIMANCHE 31 MAI 2026

• 10h30 Messe paroissiale dans l’église Saint Gorgon

• Arrivée des voitures anciennes dans Lessy jusqu’au parking de la mairie

• 11h à 18h: ouverture des stands d’époques dans le village

• Immersion dans les 6 époques Gaulois, Époque Napoléonienne, le Lessy viticole et des fraises, les Années 60-70, Lessy dans le Futur, ainsi que le Café de la Butte ambiance 1900.

• Nombreux buvettes et stands restauration (sangliers à la broche, planche charcuteries et vins mosellans, barbecue géant, soupe de la cuisine mobile des Grognards de Napoléon, bar à bulles)

• Animations permanentes, ateliers pour petits et grands

• Rallye & jeux pour enfants, toboggan gonflable, expériences ludiques

• Tremplin musical l’après-midi sur la place de l’Église

jeunes artistes, groupes locaux, scène mobile et ambiance festival !

• Tirage de la tombola (vols en montgolfière, lots commerçants, surprises)

Pour qui ?

Pour tous les habitants, les familles des environs, les curieux, les passionnés d’histoire et les amoureux des traditions.

Organisé par Lessy Inter Associations, l’événement est ouvert à tous, gratuit et entièrement porté par des bénévoles, des associations locales, l’école du village et les commerçants qui soutiennent notre événement.Tout public

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Centre historique du village Place de l’église Lessy 57160 Moselle Grand Est +33 6 64 62 87 28

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English :

À travers Lessy?ècles is a major historical and inter-generational festival organized in Lessy, a small Moselle village with a rich heritage nestling on the slopes of Saint Quentin.

The concept:

Recreate 6 emblematic eras of local history through immersive stalls, live shows, exhibitions, cultural events and typical catering. Each area of the village will immerse visitors in a period atmosphere? from the Gallic village to the Lessy of the future imagined by schoolchildren.

HIGHLIGHTS OF THE WEEKEND

SATURDAY MAY 30, 2026

? Hot-air balloon take-off (around 6pm, weather permitting) from the Gîte des Toads

? Refreshment bar on site

? 8pm: Return to the village center for a giant barbecue and opening of the Bal guinguette in the schoolyard to the sound of cannon fire!

? Bright atmosphere, dance floor, live band, tables and stalls

? The party goes on late into the night!

SUNDAY MAY 31, 2026

? 10:30 am: Parish mass in Saint Gorgon church

? Arrival of vintage cars through Lessy to the town hall parking lot

? 11am to 6pm: vintage stands open in the village

? Immersion in 6 eras: Gaulish, Napoleonic, the wine and strawberry Lessy, the Years 60-70, Lessy in the Future, as well as the Café de la Butte with its 1900 atmosphere.

? Numerous refreshment stands and food stalls (wild boar on the spit, charcuterie board and Moselle wines, giant barbecue, soup from the Grognards de Napoléon mobile kitchen, bubble bar)

? Ongoing entertainment and workshops for young and old

? Rally & games for children, inflatable slide, fun experiments

? Music festival in the afternoon on the Place de l’Église:

young artists, local bands, mobile stage and festival atmosphere!

? Tombola draw (hot-air balloon flights, retail prizes, surprises)

Who is it for?

For local residents and families, the curious, history buffs and lovers of traditions.

Organized by Lessy Inter Associations, the event is open to all, free of charge and entirely supported by volunteers, local associations, the village school and the shopkeepers who support our event.

L’événement À travers Lessy’ècles Lessy a été mis à jour le 2026-05-16 par AGENCE INSPIRE METZ