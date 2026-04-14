Les Traces d’Aventure Mont Saint Quentin Route de Lessy Lessy

Lessy

Les Traces d’Aventure Mont Saint Quentin

Route de Lessy Gîte des crapauds Lessy Moselle

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-06-06 00:00:00

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-06-06

Un weekend de randos VTT VTTAE Gravel pendant lequel vous pourrez faire ce que vous voulez, à la carte. Vous pouvez vous inscrire à une ou plusieurs randos venir en famille, seul ou avec des copains.

Tout les départ se font du gîte des Crapauds à Lessy, sur les terres originelles des Crapauds.

Le programme La trace marathon VTT et VTTAE100 km 2500 m de D+, départ le 6 juin à 7 h

La trace gravel GRAVEL, VTT, VTTAE 40 ou 60 km, départ le 6 et le 7 juin entre 7 h et 9 h

Vraie sortie Gravel pas de difficulté technique.

La trace canine Randonnée avec chien tracté ou non 8 km rando, départ le 6 juin entre 7 h et 9 h (selon la température le parcours sera aménagé)

La trace classique VTT, VTTAE 30 ou 40 km, le 6 et le 7 juin départ entre 8 h et 10 h

La mini trace VTT, VTTAE à partir de 7 ans12 km pour les familles, départ le 6 et le 7 juin entre 9 h et 11 h

La trace enduro VTT VTTAE (protections conseillées) 12 spéciales très techniques 40 km, départ le 6 juin entre 13 h et 15 h

La trace nocturne VTT VTTAE (prévoir des lampes) 22 km parcours varié, départ le 6 juin entre 19 h et 21 h

La trace villageoise VTT VTTAE VTC Gravel (accompagné) 15 à 20 km de traces faciles dans les villages au tour du MSQ, départ le 7 juin 10 h.

Les traces de l’histoire VTT VTTAE (accompagné) 15 km patrimoine des forts du Mont Saint Quentin, départ le 7 juin 10 h.

La trace all-mountain VTT VTTAE 30 ou 40 km techniques avec des singles et des montées raides, départ 7 juin entre 8 h et 10 h.Tout public

.

Route de Lessy Gîte des crapauds Lessy 57160 Moselle Grand Est

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A weekend of VTTAE Gravel mountain biking where you can do what you want, à la carte. You can sign up for one or more tours, with your family, alone or with friends.

All departures are from the Crapauds gîte in Lessy, on the original Crapauds land.

Program:Marathon trail: MTB and VTTAE 100 km 2500 m D+, departure June 6 at 7 a.m

The gravel trail: GRAVEL, MTB, VTTAE 40 or 60 km, departure on June 6 and 7 between 7 and 9 a.m

Real Gravel outing, no technical difficulty.

La trace canine: Hike with or without dog, 8 km rando, departure on June 6 between 7 a.m. and 9 a.m. (depending on the weather, the route may be modified)

Classic trail: MTB, VTTAE 30 or 40 km, departure on June 6 and 7 between 8 and 10 a.m

La mini trace: MTB, VTTAE from 7 years old, 12 km for families, departure on June 6 and 7 between 9 and 11 a.m

Enduro trail: mountain bikes, ATVs (protective gear recommended), 12 highly technical special stages, 40 km, departure on June 6 between 1 and 3 p.m

La trace nocturne: MTB VTTAE (bring headlamps) 22 km varied route, departure June 6 between 7 and 9 p.m

La trace villageoise: MTB VTTAE VTC Gravel (accompanied) 15 to 20 km of easy trails in the villages around the MSQ, departing June 7 at 10 a.m.

Les traces de l’histoire: MTB VTTAE (accompanied) 15 km heritage trail around the forts of Mont Saint Quentin, departing June 7 at 10 a.m.

The all-mountain trail: MTB VTTAE 30 or 40 km technical with singles and steep climbs, departure June 7 between 8 and 10 am.

L’événement Les Traces d’Aventure Mont Saint Quentin Lessy a été mis à jour le 2026-04-14 par AGENCE INSPIRE METZ