FEU! CHATTERTON – ZENITH DE LILLE Lille

FEU! CHATTERTON Début : 2026-02-01 à 19:00. Tarif : – euros.

ASTÉRIOS SPECTACLES PRÉSENTE : FEU! CHATTERTONFeu! Chatterton est de retour, plus incandescent que jamais !Trois ans après la sortie de leur album iconique « Palais d’argile », couronné d’un disque de platine, de multiples nominations aux Victoires de la musique, et d’une tournée triomphale, les Feu! Chatterton rallument la flamme. Ils retrouvent la scène, ce lieu électrique qu’ils envoûtent comme personne, avec cette élégance fiévreuse et cette intensité rare qui font d’eux un groupe à part, viscéralement connecté à son public. À retrouver en festival tout l’été & en tournée dans toute la France dès novembre 2025.

ZENITH DE LILLE 1 BOULEVARD CITES UNIES 59000 Lille 59