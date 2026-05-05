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A vélo au boulot !, Menuiseries ELVA, Les Brouzils

A vélo au boulot !, Menuiseries ELVA, Les Brouzils

A vélo au boulot !, Menuiseries ELVA, Les Brouzils lundi 18 mai 2026.

Lieu : Menuiseries ELVA

Adresse : 7 La Marronnière 85260 Les Brouzils

Ville : 85260 Les Brouzils

Département : Vendée

Début : lundi 18 mai 2026

Fin : vendredi 22 mai 2026

A vélo au boulot ! 18 – 22 mai Menuiseries ELVA Vendée

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-18T00:00:00+02:00 – 2026-05-18T23:59:00+02:00
Fin : 2026-05-22T00:00:00+02:00 – 2026-05-22T23:59:00+02:00

Menuiseries ELVA lance un challenge sur la semaine du 18 au 22 mai 2026
1/ Le plus grand nombre de trajets domicile-travail à vélo
2/ Le plus grand nombre de kilomètres domicile travail à vélo
Les baskets et trotinettes peuvent remplacer le vélo!

Menuiseries ELVA 7 La Marronnière 85260 Les Brouzils Les Brouzils 85260 Vendée Pays de la Loire
Un max de trajets ou un max de kilomètres pour aller au boulot