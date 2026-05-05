A vélo au boulot !, Menuiseries ELVA, Les Brouzils

A vélo au boulot ! 18 – 22 mai Menuiseries ELVA Vendée

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-18T00:00:00+02:00 – 2026-05-18T23:59:00+02:00

Fin : 2026-05-22T00:00:00+02:00 – 2026-05-22T23:59:00+02:00

Menuiseries ELVA lance un challenge sur la semaine du 18 au 22 mai 2026

1/ Le plus grand nombre de trajets domicile-travail à vélo

2/ Le plus grand nombre de kilomètres domicile travail à vélo

Les baskets et trotinettes peuvent remplacer le vélo!

Menuiseries ELVA 7 La Marronnière 85260 Les Brouzils Les Brouzils 85260 Vendée Pays de la Loire

Un max de trajets ou un max de kilomètres pour aller au boulot