À Vélo pour nos fossiles

Saint-Martin-Labouval Lot

La vallée du Lot livre de nombreux indices sur le passé géologique des Causses du Quercy

La vallée du Lot livre de nombreux indices sur le passé géologique des Causses du Quercy. Certains villages sont parés de sculptures représentant la biodiversité passée dans le Quercy. Remontons le temps à vélo pour les découvrir ! Une balade géologique et paysagère de 25 km sur l’une et l’autre rive du Lot, guidée par des géologues de la Réserve géologique du Lot et de l’Association des Phosphatières du Quercy.

Saint-Martin-Labouval 46330 Lot Occitanie

The Lot valley offers many clues to the geological past of the Causses du Quercy

