À vélo sur la voie verte !, Office de tourisme, Capestang, Capestang
À vélo sur la voie verte !, Office de tourisme, Capestang, Capestang mercredi 3 juin 2026.
À vélo sur la voie verte ! Mercredi 3 juin, 10h00 Office de tourisme, Capestang Hérault
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-03T10:00:00+02:00 – 2026-06-03T15:00:00+02:00
Fin : 2026-06-03T10:00:00+02:00 – 2026-06-03T15:00:00+02:00
MERCREDI 3 JUIN 2026 – 10h-15h : Camin’Arts à vélo
Dans le cadre de Mai à Vélo, la Communauté de communes Sud-Hérault vous propose une sortie conviviale pour découvrir le vélo comme mode de déplacement du quotidien, accessible à toutes et tous.
Partez en famille sur la voie verte Camin’Arts, aménagée sur une ancienne voie ferrée, et expérimentez un itinéraire sécurisé, idéal pour les déplacements du quotidien (trajets courts, loisirs, accès aux services…).
Sur un parcours de 15 à 20 km, cette balade sera ponctuée de pauses autour :
des œuvres d’art contemporain présentes sur le parcours,
de la lecture de paysage,
et surtout de conseils pratiques pour circuler à vélo en sécurité au quotidien.
Animation encadrée par un moniteur vélo et une médiatrice de Roueïre – Centre d’Arts et du Patrimoine.
Sur inscription / À partir de 8 ans / Pique-nique tiré du sac / RDV Office de tourisme de Capestang
Possibilité de prêt de vélo sur réservation et dans la limite des stocks disponible 06 86 77 32 18
Horaire : 10h – 15h00 (RDV 9h45) Limité à 10 personnes
Office de tourisme, Capestang Quai Elie Amouroux Capestang 34310 Hérault Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 04 67 37 85 29 »}, {« type »: « email », « value »: « accueil@tourismecanaldumidi.fr »}]
Partez en famille à la découverte de la voie verte Camin’Arts. Balade à vélo sur une ancienne voie ferrée. Des œuvres d’art, et quelques bases pour rouler en sécurité au quotidien.
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