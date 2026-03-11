MAI À VÉLO

Maison Cantonnière Capestang Hérault

Tarif : – –

Date :

2026-05-27

fin : 2026-05-27

Date(s) :

2026-05-27

Dans le cadre du Mois de mai à vélo, partez en famille sur la voie verte Camin’Arts. Découvrez cette ancienne voie ferrée et les œuvres d’art contemporain sur un parcours d’environ 15 à 20 km, entrecoupé de pauses créatives sur le thème du paysage, de la sculpture et de la mobilité.

Cette sortie sera aussi l’occasion de reprendre confiance dans la pratique du vélo et de découvrir les bases techniques pour se déplacer à vélo en sécurité, sur des itinéraires adaptés aux déplacements du quotidien.

Pique-nique tiré du sac.

Rdv à l’office de tourisme Se munir de son propre vélo.

Limité à 10 personnes Sur réservation, à partir de 8 ans. .

Maison Cantonnière Capestang 34310 Hérault Occitanie +33 4 67 37 85 29

English :

As part of the Month of May by Bike, take the whole family on the Camin’Arts greenway. Discover this former railroad line and works of contemporary art along a 15-20 km route, interspersed with creative breaks on the themes of landscape, sculpture and mobility.

L’événement MAI À VÉLO Capestang a été mis à jour le 2026-03-09 par 34 OT DU CANAL DU MIDI AU ST-CHINIAN