À Vienne Mozart, Haydn et le concerto d’Anton Zimmermann Les Jeudis de Saint Maclou Place Barthélemy Rouen
À Vienne Mozart, Haydn et le concerto d’Anton Zimmermann Les Jeudis de Saint Maclou Place Barthélemy Rouen jeudi 2 juillet 2026.
Rouen
À Vienne Mozart, Haydn et le concerto d’Anton Zimmermann Les Jeudis de Saint Maclou
Place Barthélemy Eglise Saint Maclou Rouen Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-02 20:00:00
fin : 2026-07-02 21:30:00
Date(s) :
2026-07-02
Musique classique autour de Vienne: de Bratislava, Esterhaza, Prague et Londres!
Le concerto classique d’Anton Zimmermann composé à Bratislava (1780) avec Joseph Carver au basso viennois aux jeudis de Saint Maclou et la sublime et lumineuse grande symphonie #30 PRAGUE en RÉ majeur de Mozart. En introduction le trio de Londres du confrère Haydn.
Le programme
Joseph Haydn flûte, violon, basso Allegro moderato. Andante. Finale vivace
Anton Zimmermann (1741-1781) Concerto pour basso viennois Allegro moderato. Andante. Rondeau-menuetto
W. A. Mozart Symphonie PRAGUE #38, en Ré majeur Adagio-allegro. Andante. Presto
Les artistes
Soliste Joseph Carver Basso
Karl Espinasse Flûte
Cécile Tref Violon
Jennifer Rio Alto
Mathilde Ricque Alto
Thibault Leroy Violoncelle
O. Sallaberger Direction, violon .
Place Barthélemy Eglise Saint Maclou Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie +33 6 60 89 95 54 lamaisonilluminee@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : À Vienne Mozart, Haydn et le concerto d’Anton Zimmermann Les Jeudis de Saint Maclou
L’événement À Vienne Mozart, Haydn et le concerto d’Anton Zimmermann Les Jeudis de Saint Maclou Rouen a été mis à jour le 2026-05-26 par Seine-Maritime Attractivité
À voir aussi à Rouen (Seine-Maritime)
- Festival Pierres en Lumières Rouen 29 mai 2026
- Festival Normandie Impressionniste Rouen 29 mai 2026
- CAMILLE ET SIMON FETENT LEUR DIVORCE THEATRE A L’OUEST Rouen 29 mai 2026
- CECILE COVES THEATRE A L’OUEST Rouen 29 mai 2026
- Fête des voisins, place de hanovre 76100 rouen, Rouen 29 mai 2026