À Vienne Mozart, Haydn et le concerto d’Anton Zimmermann Les Jeudis de Saint Maclou Place Barthélemy Rouen

Rouen

À Vienne Mozart, Haydn et le concerto d’Anton Zimmermann Les Jeudis de Saint Maclou

Place Barthélemy Eglise Saint Maclou Rouen Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-02 20:00:00

fin : 2026-07-02 21:30:00

Date(s) :

2026-07-02

Musique classique autour de Vienne: de Bratislava, Esterhaza, Prague et Londres!

Le concerto classique d’Anton Zimmermann composé à Bratislava (1780) avec Joseph Carver au basso viennois aux jeudis de Saint Maclou et la sublime et lumineuse grande symphonie #30 PRAGUE en RÉ majeur de Mozart. En introduction le trio de Londres du confrère Haydn.

Le programme

Joseph Haydn flûte, violon, basso Allegro moderato. Andante. Finale vivace

Anton Zimmermann (1741-1781) Concerto pour basso viennois Allegro moderato. Andante. Rondeau-menuetto

W. A. Mozart Symphonie PRAGUE #38, en Ré majeur Adagio-allegro. Andante. Presto

Les artistes

Soliste Joseph Carver Basso

Karl Espinasse Flûte

Cécile Tref Violon

Jennifer Rio Alto

Mathilde Ricque Alto

Thibault Leroy Violoncelle

O. Sallaberger Direction, violon .

Place Barthélemy Eglise Saint Maclou Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie +33 6 60 89 95 54 lamaisonilluminee@gmail.com

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English : À Vienne Mozart, Haydn et le concerto d’Anton Zimmermann Les Jeudis de Saint Maclou

L’événement À Vienne Mozart, Haydn et le concerto d’Anton Zimmermann Les Jeudis de Saint Maclou Rouen a été mis à jour le 2026-05-26 par Seine-Maritime Attractivité