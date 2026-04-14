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Triporteur, Jardin Saint Sever 76100 rouen, Rouen

Triporteur, Jardin Saint Sever 76100 rouen, Rouen jeudi 28 mai 2026.

Lieu : Jardin Saint Sever 76100 rouen

Adresse : 76100 Rouen

Ville : 76100 Rouen

Département : Seine-Maritime

Début : jeudi 28 mai 2026

Fin : jeudi 28 mai 2026

Triporteur Jeudi 28 mai, 16h00 Jardin Saint Sever 76100 rouen Seine-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-28T16:00:00+02:00 – 2026-05-28T17:00:00+02:00
Fin : 2026-05-28T16:00:00+02:00 – 2026-05-28T17:00:00+02:00

Jardin Saint Sever 76100 rouen 76100 Rouen Rouen 76100 Centre Ville Rive Gauche Seine-Maritime Normandie
Présence avec un vélo et un triporteur dans le quartier pour une animation hors les murs

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