Triporteur, Jardin Saint Sever 76100 rouen, Rouen

Triporteur Jeudi 28 mai, 16h00 Jardin Saint Sever 76100 rouen Seine-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-28T16:00:00+02:00 – 2026-05-28T17:00:00+02:00

Fin : 2026-05-28T16:00:00+02:00 – 2026-05-28T17:00:00+02:00

Jardin Saint Sever 76100 rouen 76100 Rouen Rouen 76100 Centre Ville Rive Gauche Seine-Maritime Normandie

Présence avec un vélo et un triporteur dans le quartier pour une animation hors les murs