Corpe

A voir et A manger: Visite du rucher de Bellevue

Corpe Vendée

Tarif : 5 – 5 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-25 15:00:00

fin : 2026-06-25 16:30:00

Date(s) :

2026-06-25

Cet évènement annuel vise à valoriser et mettre en avant les acteurs du territoire qui œuvrent au quotidien en faveur de la transition écologique. A voir et à manger , des ateliers pour découvrir l’agriculture et l’alimentation locales.

Anita, Christophe et Alexis vous propose une visite de leurs ruches. Vous apprendrez tout sur la vie des abeilles! Dégustation et vente des produits de la ruche. Su réservation.

Visite possible également en juillet et août, chaque jeudi. .

Corpe 85320 Vendée Pays de la Loire

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English :

The aim of this annual event is to promote and highlight local players who are working on a daily basis to promote the ecological transition. A voir et à manger , workshops to discover local agriculture and food.

L’événement A voir et A manger: Visite du rucher de Bellevue Corpe a été mis à jour le 2026-04-17 par Office de Tourisme de la Vendée du Sud