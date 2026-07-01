À vos arcs, prêts… lancez ! Rue Cami d’ou Seignou Sainte-Colome

Informations pratiques

Sainte-Colome

À vos arcs, prêts… lancez !

Rue Cami d’ou Seignou Château de Sainte-Colome Sainte-Colome Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – – 6 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-26 12:00:00

fin : 2026-07-26 14:00:00

Date(s) :

2026-07-26

Le château de Sainte-Colome vous accueille pour une journée ludique ! Concours de lancer de dard, tir à l’arc, jeux anciens… Petits et grands sont invités à relever le défi, s’amuser et repartir avec les prix de leur adresse !

Petite restauration sur place. .

Rue Cami d’ou Seignou Château de Sainte-Colome Sainte-Colome 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 7 88 46 45 33

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English : À vos arcs, prêts… lancez !

L’événement À vos arcs, prêts… lancez ! Sainte-Colome a été mis à jour le 2026-07-11 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées