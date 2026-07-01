À vos arcs, prêts… lancez ! Rue Cami d’ou Seignou Sainte-Colome
dimanche 26 juillet 2026 · Rue Cami d'ou Seignou · Sainte-Colome
Informations pratiques
Sainte-Colome
À vos arcs, prêts… lancez !
Rue Cami d’ou Seignou Château de Sainte-Colome Sainte-Colome Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – – 6 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-26 12:00:00
fin : 2026-07-26 14:00:00
Date(s) :
2026-07-26
Le château de Sainte-Colome vous accueille pour une journée ludique ! Concours de lancer de dard, tir à l’arc, jeux anciens… Petits et grands sont invités à relever le défi, s’amuser et repartir avec les prix de leur adresse !
Petite restauration sur place. .
Rue Cami d’ou Seignou Château de Sainte-Colome Sainte-Colome 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 7 88 46 45 33
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English : À vos arcs, prêts… lancez !
L’événement À vos arcs, prêts… lancez ! Sainte-Colome a été mis à jour le 2026-07-11 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées