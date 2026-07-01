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AGENDA · Sainte-Colome

Les châteaux de Sainte-Colome, un patrimoine à découvrir Sainte-Colome

dimanche 26 juillet 2026 · Sainte-Colome

Les châteaux de Sainte-Colome, un patrimoine à découvrir Sainte-Colome

Informations pratiques

Début
dimanche 26 juillet 2026
Fin
dimanche 26 juillet 2026
Heure de début
10:30:00
Adresse
Château de Sainte-Colome
Ville
64260 Sainte-Colome
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif
0 0 0 Gratuit

Sainte-Colome

Les châteaux de Sainte-Colome, un patrimoine à découvrir

Château de Sainte-Colome Sainte-Colome Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-26 10:30:00
fin : 2026-07-26

Date(s) :
2026-07-26

Exposition et conférence LES CHÂTEAUX DE SAINTE-COLOME, un patrimoine à découvrir ­— suite ­— photos, plans, maquettes, décors et objets de reconstitution, etc   .

Château de Sainte-Colome Sainte-Colome 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 7 88 46 45 33 

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English : Les châteaux de Sainte-Colome, un patrimoine à découvrir

L’événement Les châteaux de Sainte-Colome, un patrimoine à découvrir Sainte-Colome a été mis à jour le 2026-07-11 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées

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