Les châteaux de Sainte-Colome, un patrimoine à découvrir Sainte-Colome
dimanche 26 juillet 2026 · Sainte-Colome
Informations pratiques
Sainte-Colome
Les châteaux de Sainte-Colome, un patrimoine à découvrir
Château de Sainte-Colome Sainte-Colome Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-26 10:30:00
fin : 2026-07-26
Date(s) :
2026-07-26
Exposition et conférence LES CHÂTEAUX DE SAINTE-COLOME, un patrimoine à découvrir — suite — photos, plans, maquettes, décors et objets de reconstitution, etc .
Château de Sainte-Colome Sainte-Colome 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 7 88 46 45 33
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English : Les châteaux de Sainte-Colome, un patrimoine à découvrir
L’événement Les châteaux de Sainte-Colome, un patrimoine à découvrir Sainte-Colome a été mis à jour le 2026-07-11 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées
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