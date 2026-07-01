Informations pratiques

Sainte-Colome

Les châteaux de Sainte-Colome, un patrimoine à découvrir

Château de Sainte-Colome Sainte-Colome Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-26 10:30:00

fin : 2026-07-26

Date(s) :

2026-07-26

Exposition et conférence LES CHÂTEAUX DE SAINTE-COLOME, un patrimoine à découvrir ­— suite ­— photos, plans, maquettes, décors et objets de reconstitution, etc .

Château de Sainte-Colome Sainte-Colome 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 7 88 46 45 33

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English : Les châteaux de Sainte-Colome, un patrimoine à découvrir

L’événement Les châteaux de Sainte-Colome, un patrimoine à découvrir Sainte-Colome a été mis à jour le 2026-07-11 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées