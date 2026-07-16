A vos chars !, Permanence de l’association La Riobé, Châteaubleau

Informations pratiques

A vos chars ! 19 et 20 septembre Permanence de l’association La Riobé Seine-et-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Qui n’a jamais été impressionné par une course de chars ? Peut-être n’en n’avez-vous jamais vu mais on peut vous le dire, durant l’Antiquité c’était un sacré spectacle ! Nous n’allons pas vous initier à ce sport aussi dangereux que spectaculaire mais déjà vous montrer ce que c’est un char. Venez monter votre propre maquette de bige (char à 2 chevaux) et, comme les enfants romains, exercez-vous avec vos mini-char et peut-être deviendrez-vous un véritable aurige.

Permanence de l’association La Riobé 2 rue de l’Église 77370 Châteaubleau Châteaubleau 77370 Seine-et-Marne Île-de-France 09 77 30 26 60 https://archeochateaubleau.wordpress.com https://twitter.com/LaRiobe;https://www.instagram.com/la_riobe/;https://www.facebook.com/groups/LaRiobe/?fref=ts Nos locaux se trouve dans l’ancienne école communale, en face de l’église. Voiture : par la D209 // Train : Ligne P depuis gare de l’Est, arrêt Nangis (nécessite un transport jusqu’à Châteaubleau)

Atelier maquette « à vos chars ! »

© Elodie Castro