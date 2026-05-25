A vos composteurs ! La Foyothèque Nommay
A vos composteurs ! La Foyothèque Nommay mardi 9 juin 2026.
Nommay
A vos composteurs !
La Foyothèque 18B Grande Rue Nommay Doubs
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-09 18:00:00
fin : 2026-06-09 19:30:00
Date(s) :
2026-06-09
Envie de vous mettre au compostage ?
La Foyothèque vous invite à une animation conviviale autour du compostage, animée par le service sensibilisation à l’environnement de PMA.
Tout public. Gratuit sur inscription
Au programme
– Présentation du compostage et de ses bonnes pratiques
– Visite du composteur du périscolaire
– Remise de documentation et de disques de compostage
– Atelier jeux et projection pour les enfants
Une belle occasion de découvrir des gestes simples pour réduire ses déchets et enrichir son jardin !
Inscriptions auprès de La Foyothèque 03 81 94 70 12 ou mediatheque-nommay@orange.fr
Inscrivez-vous vite en famille ! .
La Foyothèque 18B Grande Rue Nommay 25600 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 94 70 12 mediatheque-nommay@orange.fr
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English : A vos composteurs !
L’événement A vos composteurs ! Nommay a été mis à jour le 2026-05-25 par DOUBS TOURISME (COORDINATION)