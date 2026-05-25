Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

A vos composteurs ! La Foyothèque Nommay

A vos composteurs ! La Foyothèque Nommay mardi 9 juin 2026.

Lieu : La Foyothèque

Adresse : 18B Grande Rue

Ville : 25600 Nommay

Département : Doubs

Début : mardi 9 juin 2026

Fin : mardi 9 juin 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif : Gratuit Gratuit

Nommay

A vos composteurs !

La Foyothèque 18B Grande Rue Nommay Doubs

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-09 18:00:00
fin : 2026-06-09 19:30:00

Date(s) :
2026-06-09

Envie de vous mettre au compostage ?
La Foyothèque vous invite à une animation conviviale autour du compostage, animée par le service sensibilisation à l’environnement de PMA.
Tout public. Gratuit sur inscription

Au programme
– Présentation du compostage et de ses bonnes pratiques
– Visite du composteur du périscolaire
– Remise de documentation et de disques de compostage
– Atelier jeux et projection pour les enfants

Une belle occasion de découvrir des gestes simples pour réduire ses déchets et enrichir son jardin !
Inscriptions auprès de La Foyothèque 03 81 94 70 12 ou mediatheque-nommay@orange.fr
Inscrivez-vous vite en famille !   .

La Foyothèque 18B Grande Rue Nommay 25600 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 94 70 12  mediatheque-nommay@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : A vos composteurs !

L’événement A vos composteurs ! Nommay a été mis à jour le 2026-05-25 par DOUBS TOURISME (COORDINATION)

À voir aussi à Nommay (Doubs)