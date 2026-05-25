A vos composteurs ! La Foyothèque Nommay

Nommay

A vos composteurs !

La Foyothèque 18B Grande Rue Nommay Doubs

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-09 18:00:00

fin : 2026-06-09 19:30:00

Date(s) :

2026-06-09

Envie de vous mettre au compostage ?

La Foyothèque vous invite à une animation conviviale autour du compostage, animée par le service sensibilisation à l’environnement de PMA.

Tout public. Gratuit sur inscription

Au programme

– Présentation du compostage et de ses bonnes pratiques

– Visite du composteur du périscolaire

– Remise de documentation et de disques de compostage

– Atelier jeux et projection pour les enfants

Une belle occasion de découvrir des gestes simples pour réduire ses déchets et enrichir son jardin !

Inscriptions auprès de La Foyothèque 03 81 94 70 12 ou mediatheque-nommay@orange.fr

Inscrivez-vous vite en famille ! .

La Foyothèque 18B Grande Rue Nommay 25600 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 94 70 12 mediatheque-nommay@orange.fr

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English : A vos composteurs !

L’événement A vos composteurs ! Nommay a été mis à jour le 2026-05-25 par DOUBS TOURISME (COORDINATION)