À vos histoires, prêt, votez !, Médiathèque Louis Aragon, Raismes

Informations pratiques

À vos histoires, prêt, votez ! Samedi 3 octobre, 10h30 Médiathèque Louis Aragon Nord

Atelier limité à 12 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T10:30:00+02:00 – 2026-10-03T11:30:00+02:00

Fin : 2026-10-03T10:30:00+02:00 – 2026-10-03T11:30:00+02:00

Heure de lecture sur le thème de l’égalité fille/garçon suivi d’un vote pour la meilleure histoire par les enfants.

Médiathèque Louis Aragon 28 Rue Henri Durre, 59590 Raismes, France Raismes 59590 Nord Hauts-de-France +33327149423 http://mediatheque.ville-raismes.fr

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