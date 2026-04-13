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A VOS PINCEAUX Gouex

A VOS PINCEAUX Gouex

A VOS PINCEAUX Gouex dimanche 3 mai 2026.

Adresse : Salle socio-culturelle/Parc municipal

Ville : 86320 Gouex

Département : Vienne

Début : dimanche 3 mai 2026

Fin : dimanche 3 mai 2026

Heure de début : 09:30:00

Tarif :

Gouex

A VOS PINCEAUX

Salle socio-culturelle/Parc municipal Gouex Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-03 09:30:00
fin : 2026-05-03 17:00:00

Date(s) :
2026-05-03

Journée créative autour de la peinture.
Réalisation d’une oeuvre en public en s’inspirant de l’environnement du parc ou du bourg.
Inscription à partir de 9h30.
Réglement complet sur gouex.fr   .

Salle socio-culturelle/Parc municipal Gouex 86320 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 48 46 14 

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English : A VOS PINCEAUX

L’événement A VOS PINCEAUX Gouex a été mis à jour le 2026-04-13 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne

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