A VOS PINCEAUX Gouex
A VOS PINCEAUX Gouex dimanche 3 mai 2026.
Gouex
A VOS PINCEAUX
Salle socio-culturelle/Parc municipal Gouex Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-03 09:30:00
fin : 2026-05-03 17:00:00
Date(s) :
2026-05-03
Journée créative autour de la peinture.
Réalisation d’une oeuvre en public en s’inspirant de l’environnement du parc ou du bourg.
Inscription à partir de 9h30.
Réglement complet sur gouex.fr .
Salle socio-culturelle/Parc municipal Gouex 86320 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 48 46 14
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English : A VOS PINCEAUX
L’événement A VOS PINCEAUX Gouex a été mis à jour le 2026-04-13 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne
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