Gouex

A VOS PINCEAUX

Salle socio-culturelle/Parc municipal Gouex Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-03 09:30:00

fin : 2026-05-03 17:00:00

Date(s) :

2026-05-03

Journée créative autour de la peinture.

Réalisation d’une oeuvre en public en s’inspirant de l’environnement du parc ou du bourg.

Inscription à partir de 9h30.

Réglement complet sur gouex.fr .

Salle socio-culturelle/Parc municipal Gouex 86320 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 48 46 14

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English : A VOS PINCEAUX

L’événement A VOS PINCEAUX Gouex a été mis à jour le 2026-04-13 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne