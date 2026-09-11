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À vos plumes ! Médiathèque Jacques Demy Nantes

samedi 3 octobre 2026 · Médiathèque Jacques Demy · Nantes

À vos plumes ! Médiathèque Jacques Demy Nantes

Informations pratiques

Début
samedi 3 octobre 2026
Fin
samedi 3 octobre 2026
Heure de début
10:00
Lieu
Médiathèque Jacques Demy
Adresse
24 Quai de la Fosse
Ville
44000 Nantes
Département
Loire-Atlantique

Date et horaire de début et de fin : 2026-10-03 10:00 – 19:00
Gratuit : oui  Tout public 

Petits et grands, amusez-vous à aller de table en table pour découvrir de mini ateliers d’écriture.

Médiathèque Jacques Demy Centre-ville Nantes 44000
02 40 41 95 95 https://bibliotheque.nantes.fr/bibliotheques/mediatheque-espace-jacques-demy/


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