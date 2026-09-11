À vos plumes ! Médiathèque Jacques Demy Nantes

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-10-03 10:00 – 19:00

Gratuit : oui Tout public

Petits et grands, amusez-vous à aller de table en table pour découvrir de mini ateliers d’écriture.

Médiathèque Jacques Demy Centre-ville Nantes 44000

02 40 41 95 95 https://bibliotheque.nantes.fr/bibliotheques/mediatheque-espace-jacques-demy/



Afficher la carte du lieu Médiathèque Jacques Demy et trouvez le meilleur itinéraire

