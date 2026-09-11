AGENDA · Nantes99vues
À vos plumes ! Médiathèque Jacques Demy Nantes
samedi 3 octobre 2026 · Médiathèque Jacques Demy · Nantes
Informations pratiques
Date et horaire de début et de fin : 2026-10-03 10:00 – 19:00
Gratuit : oui Tout public
Petits et grands, amusez-vous à aller de table en table pour découvrir de mini ateliers d’écriture.
Médiathèque Jacques Demy Centre-ville Nantes 44000
02 40 41 95 95 https://bibliotheque.nantes.fr/bibliotheques/mediatheque-espace-jacques-demy/
Afficher la carte du lieu Médiathèque Jacques Demy et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Nantes (Loire-Atlantique)
- Forum des associations Nantes Sud, Maison de quartier des Confluences, Nantes 11 septembre 2026
- Les élues et élus à votre rencontre – Quartier Nantes Sud, Quartier Nantes Sud, Nantes 11 septembre 2026
- L’atelier de rue de Bellevue, Rue des Sables-d’Olonne, Nantes 11 septembre 2026
- Le Bal Folk, Quai des Chaps, Nantes 11 septembre 2026
- Le solo de Julien Cottereau, Théâtre de la rue de belleville, Nantes 11 septembre 2026