Portes ouvertes des associations Atlantique Nantes Chine et Conte chinois, Manufacture des Tabacs, Nantes
mercredi 9 septembre 2026 · Manufacture des Tabacs · Nantes
Informations pratiques
Portes ouvertes des associations Atlantique Nantes Chine et Conte chinois Mercredi 9 septembre, 16h00 Manufacture des Tabacs Loire-Atlantique
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-09T16:00:00+02:00 – 2026-09-09T21:00:00+02:00
Fin : 2026-09-09T16:00:00+02:00 – 2026-09-09T21:00:00+02:00
Rencontre conviviale avec les membres des associations ANC et Conte chinois et leurs intervenants, adhésion et inscription, présentation des activités 2026 2027, ateliers de découverte pour petits et grands, bar à thés. Salle de la cigarière à la MANU.
Manufacture des Tabacs 10 bis boulevard de Stalingrad 44000 Nantes Nantes 44000 Malakoff – Saint-Donatien Loire-Atlantique Pays de la Loire
Rencontre conviviale avec les membres des associations ANC et Conte chinois, adhésion et inscription, présentation des activités 2026 2027, ateliers de découverte, bar à thés. Salle de la cigarière.
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