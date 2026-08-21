Portes ouvertes des associations Atlantique Nantes Chine et Conte chinois, Manufacture des Tabacs, Nantes

Informations pratiques

Portes ouvertes des associations Atlantique Nantes Chine et Conte chinois Mercredi 9 septembre, 16h00 Manufacture des Tabacs Loire-Atlantique

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-09T16:00:00+02:00 – 2026-09-09T21:00:00+02:00

Fin : 2026-09-09T16:00:00+02:00 – 2026-09-09T21:00:00+02:00

Rencontre conviviale avec les membres des associations ANC et Conte chinois et leurs intervenants, adhésion et inscription, présentation des activités 2026 2027, ateliers de découverte pour petits et grands, bar à thés. Salle de la cigarière à la MANU.

Manufacture des Tabacs 10 bis boulevard de Stalingrad 44000 Nantes Nantes 44000 Malakoff – Saint-Donatien Loire-Atlantique Pays de la Loire

Rencontre conviviale avec les membres des associations ANC et Conte chinois, adhésion et inscription, présentation des activités 2026 2027, ateliers de découverte, bar à thés. Salle de la cigarière.