Les Initiations gratuites de la Petite Hollande, Place Petite Hollande / Ile Gloriette, Nantes

Informations pratiques

Les Initiations gratuites de la Petite Hollande 21 et 27 août Place Petite Hollande / Ile Gloriette Loire-Atlantique

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-21T19:30:00+02:00 – 2026-08-21T22:00:00+02:00

Fin : 2026-08-27T19:30:00+02:00 – 2026-08-27T22:00:00+02:00

Immersion dans le tango argentin suivi d’un bal

Place Petite Hollande / Ile Gloriette Ile Gloriette, Nantes Nantes 44000 Centre-Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 06 87 73 66 35 »}]

Initiations gratuites tango argentin

Emmanuelle Calac