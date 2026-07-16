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Les Initiations gratuites de la Petite Hollande, Place Petite Hollande / Ile Gloriette, Nantes

vendredi 21 août 2026 · Place Petite Hollande / Ile Gloriette · Nantes

Les Initiations gratuites de la Petite Hollande, Place Petite Hollande / Ile Gloriette, Nantes

Informations pratiques

Début
vendredi 21 août 2026
Fin
jeudi 27 août 2026
Lieu
Place Petite Hollande / Ile Gloriette
Adresse
Ile Gloriette, Nantes
Ville
44000 Nantes
Département
Loire-Atlantique
Tarif
Gratuit

Les Initiations gratuites de la Petite Hollande 21 et 27 août Place Petite Hollande / Ile Gloriette Loire-Atlantique

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-21T19:30:00+02:00 – 2026-08-21T22:00:00+02:00
Fin : 2026-08-27T19:30:00+02:00 – 2026-08-27T22:00:00+02:00

Immersion dans le tango argentin suivi d’un bal

Place Petite Hollande / Ile Gloriette Ile Gloriette, Nantes Nantes 44000 Centre-Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 06 87 73 66 35 »}]
Initiations gratuites tango argentin

Emmanuelle Calac

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