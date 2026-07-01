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Point Information Nantes Solidaire, Médiathèque Jacques Demy, Nantes

vendredi 21 août 2026 · Médiathèque Jacques Demy · Nantes

Point Information Nantes Solidaire, Médiathèque Jacques Demy, Nantes

Informations pratiques

Début
vendredi 21 août 2026
Fin
vendredi 21 août 2026
Lieu
Médiathèque Jacques Demy
Adresse
24 quai la Fosse
Ville
44000 Nantes
Département
Loire-Atlantique

Point Information Nantes Solidaire Vendredi 21 août, 15h30 Médiathèque Jacques Demy Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-21T15:30:00+02:00 – 2026-08-21T17:30:00+02:00
Fin : 2026-08-21T15:30:00+02:00 – 2026-08-21T17:30:00+02:00

Venez échanger avec un professionnel du Centre communal d’action sociale de la Ville de Nantes pour vous informer des aides et dispositifs existants.

Médiathèque Jacques Demy 24 quai la Fosse Nantes 44000 Centre-Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire
Venez échanger avec un professionnel du Centre communal d’action sociale de la Ville de Nantes pour vous informer des aides et dispositifs existants.

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