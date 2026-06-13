Vaisseaux – Expo d’Anne-Charlotte Finel et compo sonore de Voiski Cathédrale St-Pierre Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-08-13 10:00 – 19:00

Gratuit : oui Tout public

Dans le cadre du Voyage à Nantes Sous la cathédrale de Nantes, les cryptes conservent les fondations d’un édifice traversé par près de six siècles d’histoire : transformé en arsenal sous la Révolution, endommagé par les bombardements de 1943, puis par l’incendie de 2020. Lieu du temps long et de la mémoire enfouie, cet espace souterrain accueille une exposition de vidéos d’Anne-Charlotte Finel, accompagnée d’une composition sonore du musicien électronique Voiski. Depuis plus de dix ans, l’artiste Anne-Charlotte Finel porte un regard sensible sur les territoires périurbains, ces zones où coexistent infrastructures humaines et faune méconnue. Ses vidéos font surgir l’étonnant dans le banal : vitesse, surveillance, production énergétique entrent en tension avec un bestiaire discret dont les comportements évoquent parfois ceux de la machine. Une raffinerie se métamorphose en cathédrale gothique. Un papillon au vol stationnaire dialogue avec des avions filmés de nuit. Dans cet espace, la cathédrale devient vaisseau, sentinelle. Parmi ces six oeuvres, « Atlantique » est une création inédite produite pour Le Voyage à Nantes, tournée à l’aéroport de Nantes. La vidéo suit des buses de Harris, rapaces mobilisés comme agents d’effarouchement sur les pistes.À la fois outils de régulation et présences vivantes irréductibles à leur fonction, ils révèlent l’aéroport comme espace liminal : zone de contrôle sécurisée, mais aussi territoire où certaines formes de vie trouvent des conditions d’existence inattendues. Dans la pénombre des cryptes, ces images de cohabitation et de veille répondent aux fondations silencieuses qui les accueillent. Exposition du 4 juillet au 6 septembre 2026 :du mardi au dimanche de 10h à 19h

Cathédrale St-Pierre Centre-ville Nantes 44000



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