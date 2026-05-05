A vos sens… Prêts ? Partez !, Lieu de rdv donné à la réservation, Les Monts d’Aunay

A vos sens… Prêts ? Partez ! Mercredi 9 septembre, 14h30 Lieu de rdv donné à la réservation Calvados

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-09T14:30:00+02:00 – 2026-09-09T16:30:00+02:00

Fin : 2026-09-09T14:30:00+02:00 – 2026-09-09T16:30:00+02:00

Le Mont Pinçon regorge de couleurs, de formes, d’odeurs différentes. Découvrez-les depuis les hauteurs, grâce à des expériences surprenantes qui mettront tous vos sens en éveil.

En partenariat avec le conseil départemental du Calvados.

(500m/2h) – Niveau 1

Lieu de rdv donné à la réservation Lieu de rdv donné à la réservation LES MONTS D’AUNAY Les Monts d’Aunay 14770 Calvados Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 07 83 10 01 29 »}, {« type »: « email », « value »: « reservation@cpievdo.fr »}]

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