A Vuciata concert de chants et polyphonies corses Saint-Avold

A Vuciata concert de chants et polyphonies corses

2/4 rue du Général de Gaulle Saint-Avold Moselle

Tarif : – – EUR

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Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-04-18 20:30:00

fin : 2026-04-18 22:30:00

Date(s) :

2026-04-18

A Vuciata, groupe de chants et polyphonies corses, vous présente son nouveau projet Memoria, fruit de vingt-cinq années de travail et de transmission autour du cantu in paghjella . Ce concert propose une immersion dans la culture corse, centrée sur la voix et enrichie d’arrangements musicaux. Des voix montent de la terre,souffle ancien des pierres et du maquis. Mémoire ancestrale,portée par le vent des montagnes. Les voix se mêlent au souffle des cordes,dans un dialogue intime entre chant, silence et vibration. La Corse se raconte autour du fucone ,ses prières murmurées dans les chapelles, ses silences blancs quand la neige recouvre les villages. Entre le sacré et l’intime,les voix s’élèvent, lentes et profondes, comme une litanie de souvenirs. Dans ce silence, comme un écho, elle nous rappelle que nous sommes de cette terre. Billets en vente à l’Office de tourisme.Tout public

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2/4 rue du Général de Gaulle Saint-Avold 57500 Moselle Grand Est +33 3 87 91 30 19 contact@tourisme-saint-avold.fr

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English :

A Vuciata, a Corsican polyphonic singing group, presents its new Memoria project, the fruit of twenty-five years of work and transmission of cantu in paghjella . This concert offers an immersion in Corsican culture, centered on the voice and enriched by musical arrangements. Voices rise from the earth, the ancient breath of stones and scrubland. Ancestral memory, carried by the mountain wind. Voices mingle with the breath of strings, in an intimate dialogue between song, silence and vibration. Corsica tells its story: around the fucone , its prayers whispered in chapels, its white silences when snow covers the villages. Between the sacred and the intimate, voices rise, slow and deep, like a litany of memories. In this silence, like an echo, she reminds us that we belong to this land. Tickets on sale at the Tourist Office.

L’événement A Vuciata concert de chants et polyphonies corses Saint-Avold a été mis à jour le 2026-03-24 par OT SAINT AVOLD COEUR DE MOSELLE