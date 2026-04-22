Saint-Avold

Rendez-vous avec les contes et légendes

2 place Collin Saint-Avold Moselle

Tarif : – – EUR

4

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi Mercredi 2026-08-12 10:00:00

fin : 2026-08-12

Date(s) :

2026-08-12

Une promenade pour petits et grands qui vous emporte dans l’univers des anciennes croyances populaires, des mythes qui sont devenues légendes. Pour assurer la survie de ces récits, qui sont rares dans les écrits, il ne reste que les mots qui sont transmis…

À partir de 6 ans.Enfants

4 .

2 place Collin Saint-Avold 57500 Moselle Grand Est +33 3 87 91 30 19 contact@tourisme-saint-avold.fr

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English :

A walk for young and old that takes you into the world of ancient popular beliefs, myths that have become legends. To ensure the survival of these tales, which are rare in the written word, all that remains are the words that are passed on?

Ages 6 and up.

L’événement Rendez-vous avec les contes et légendes Saint-Avold a été mis à jour le 2026-04-22 par OT SAINT AVOLD COEUR DE MOSELLE