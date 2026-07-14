Saint’A Brad Rue Hirschauer Saint-Avold

Informations pratiques

Saint-Avold

Saint’A Brad

Rue Hirschauer Centre-ville Saint-Avold Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-08-22 07:00:00

fin : 2026-08-22 19:00:00

Date(s) :

2026-08-22

Saint-Avold sera en folie ! La Ville lance un nouvel événement Saint’A Brad, une grande braderie des commerçants avec un vide grenier en plein cœur de la Ville.

Notre belle ville de St-A bouge, faites-vous plaisir avant la rentrée, venez nombreux !Tout public

0 .

Rue Hirschauer Centre-ville Saint-Avold 57500 Moselle Grand Est +33 3 87 91 10 07

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Saint-Avold is going to be buzzing! The city is launching a new event: Saint’A Brad, a big merchants’ sale featuring a yard sale right in the heart of town.

Our beautiful town of St-A is buzzing—treat yourself before school starts again, and come out in droves!

L’événement Saint’A Brad Saint-Avold a été mis à jour le 2026-07-10 par OT SAINT AVOLD COEUR DE MOSELLE