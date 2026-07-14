Saint’A Brad Rue Hirschauer Saint-Avold
samedi 22 août 2026 · Rue Hirschauer · Saint-Avold
Informations pratiques
Saint-Avold
Saint’A Brad
Rue Hirschauer Centre-ville Saint-Avold Moselle
Tarif : – – EUR
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Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-08-22 07:00:00
fin : 2026-08-22 19:00:00
Date(s) :
2026-08-22
Saint-Avold sera en folie ! La Ville lance un nouvel événement Saint’A Brad, une grande braderie des commerçants avec un vide grenier en plein cœur de la Ville.
Notre belle ville de St-A bouge, faites-vous plaisir avant la rentrée, venez nombreux !Tout public
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Rue Hirschauer Centre-ville Saint-Avold 57500 Moselle Grand Est +33 3 87 91 10 07
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English :
Saint-Avold is going to be buzzing! The city is launching a new event: Saint’A Brad, a big merchants’ sale featuring a yard sale right in the heart of town.
Our beautiful town of St-A is buzzing—treat yourself before school starts again, and come out in droves!
L’événement Saint’A Brad Saint-Avold a été mis à jour le 2026-07-10 par OT SAINT AVOLD COEUR DE MOSELLE
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