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AGENDA · Saint-Avold

Saint’A Brad Rue Hirschauer Saint-Avold

samedi 22 août 2026 · Rue Hirschauer · Saint-Avold

Saint’A Brad Rue Hirschauer Saint-Avold

Informations pratiques

Début
samedi 22 août 2026
Fin
samedi 22 août 2026
Heure de début
07:00:00
Lieu
Rue Hirschauer
Adresse
Centre-ville
Ville
57500 Saint-Avold
Département
Moselle
Tarif
0 Gratuit

Saint-Avold

Saint’A Brad

Rue Hirschauer Centre-ville Saint-Avold Moselle

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-08-22 07:00:00
fin : 2026-08-22 19:00:00

Date(s) :
2026-08-22

Saint-Avold sera en folie ! La Ville lance un nouvel événement Saint’A Brad, une grande braderie des commerçants avec un vide grenier en plein cœur de la Ville.
Notre belle ville de St-A bouge, faites-vous plaisir avant la rentrée, venez nombreux !Tout public
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Rue Hirschauer Centre-ville Saint-Avold 57500 Moselle Grand Est +33 3 87 91 10 07 

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English :

Saint-Avold is going to be buzzing! The city is launching a new event: Saint’A Brad, a big merchants’ sale featuring a yard sale right in the heart of town.
Our beautiful town of St-A is buzzing—treat yourself before school starts again, and come out in droves!

L’événement Saint’A Brad Saint-Avold a été mis à jour le 2026-07-10 par OT SAINT AVOLD COEUR DE MOSELLE

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