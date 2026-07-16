A la découverte des mémoires ouvrières mosellanes, Centre des archives industrielles et techniques de la Moselle, Saint-Avold

Informations pratiques

A la découverte des mémoires ouvrières mosellanes 19 et 20 septembre Centre des archives industrielles et techniques de la Moselle Moselle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Venez visiter le centre des archives industrielles et techniques de la Moselle, qui conserve deux siècles d’histoire ouvrière locale grâce aux archives des houillères de Lorraine, des mines de fer,…

Le CAITM est un lieu incontournable pour les passionnés d’histoire industrielle et de mémoire régionale. Son riche fonds d’archives, son expertise documentaire et ses animations culturelles en font un véritable centre vivant de connaissance sur le patrimoine technique et social de la Moselle.

Centre des archives industrielles et techniques de la Moselle Rue du Merle, 57500 Saint-Avold, France Saint-Avold 57500 Quartier Arcadia Moselle Grand Est 0387780678 https://francearchives.gouv.fr/fr/service/33902 Le site de Saint-Avold est dédié à la conservation de la mémoire des grandes industries qui ont marqué l’histoire de la Moselle. Il conserve principalement les archives des Houillères du Bassin de Lorraine, mais aussi des archives de la sidérurgie, de verreries et cristalleries, de Bata, de la manufacture des tabacs de Metz, de la chambre de commerce et d’industrie, des fonds de syndicats, d’ingénieurs, de caisses de protection mutuelle.

Venez visiter le centre des archives industrielles et techniques de la Moselle, qui conserve deux siècles d’histoire ouvrière locale grâce aux archives des houillères de Lorraine, des mines de fer,…

© Département de la Moselle