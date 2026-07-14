41ème Naborienne Saint-Avold
dimanche 16 août 2026 · Saint-Avold
Informations pratiques
Saint-Avold
41ème Naborienne
Place Champ de Foire Saint-Avold Moselle
Tarif : – – EUR
6
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-08-16 07:00:00
fin : 2026-08-16 14:00:00
Date(s) :
2026-08-16
Le cyclo club de Saint-Avold a reporté sa manifestation 41ème Naborienne au 16 août.
Au programme
Différentes randonnées de VTT (19, 33, 45 et 53 km),
Gravel (40 et 60 km)
Et une marche de 10 km.
Petite restauration, café et gâteaux.Tout public
6 .
Place Champ de Foire Saint-Avold 57500 Moselle Grand Est +33 6 70 39 31 47
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English :
The Saint-Avold Cycling Club has postponed its “41e Naborienne” event to August 16.
On the program:
Various mountain bike rides (19, 33, 45, and 53 km),
gravel rides (40 and 60 km),
and a 10-km walk.
Light refreshments, coffee, and cakes will be available.
L’événement 41ème Naborienne Saint-Avold a été mis à jour le 2026-07-10 par OT SAINT AVOLD COEUR DE MOSELLE
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