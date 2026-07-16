Découvrez l’architecture industrielle en péril ou en reconversion, Centre des archives industrielles et techniques de la Moselle, Saint-Avold

Informations pratiques

Découvrez l’architecture industrielle en péril ou en reconversion 19 et 20 septembre Centre des archives industrielles et techniques de la Moselle Moselle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

D’hier à aujourd’hui…

Venez découvrir, à travers des photographies, l’empreinte d’hier et d’aujourdhui laissée dans le paysage par les industries mosellanes, comme les Houillères du bassin de Lorraine, les hauts-fourneaux ou l’entreprise Bata…

Centre des archives industrielles et techniques de la Moselle Rue du Merle, 57500 Saint-Avold, France Saint-Avold 57500 Quartier Arcadia Moselle Grand Est 0387780678 https://francearchives.gouv.fr/fr/service/33902 Le site de Saint-Avold est dédié à la conservation de la mémoire des grandes industries qui ont marqué l’histoire de la Moselle. Il conserve principalement les archives des Houillères du Bassin de Lorraine, mais aussi des archives de la sidérurgie, de verreries et cristalleries, de Bata, de la manufacture des tabacs de Metz, de la chambre de commerce et d’industrie, des fonds de syndicats, d’ingénieurs, de caisses de protection mutuelle.

D’hier à aujourd’hui…

© CAITM, Le Boyer